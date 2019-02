Scassinata la colonnina del self service, colpo dei ladri al distributore Q8

Ladri in azione, nella notte tra martedì e mercoledì, a Paese in via Castellana presso il distributore di carburante Q8. Ignoti hanno scassinato la colonnina del self service predendo il denaro presente. L'allarme è scattato alle 3.40 circa . Indagano i carabinieri della stazione di Paese. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.