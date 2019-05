Anziana aggredita fuori dal cimitero, scaraventata a terra e derubata della borsa

Zittita con una manata sulla bocca, scaraventata a terra e derubata della borsa che teneva in mano mentre si trovava a pochi passi dal cimitero di Paese. A vivere questa terribile esperienza è stata, nel pomeriggio poco dopo le 15.30, N.L., una 78enne. Ad aggredire l'anziana, sotto choc per l'accaduto, è stato un giovane dalla carnagione scura, non ancora identificato. Nella borsetta dell'anziana c'era una somma di appena 40 euro. Lo scippatore, dopo il colpo, si è dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce: purtroppo il bandito ha avuto l'accortezza di colpire attendendo che la 78enne fosse sola e non vi fossero eventuali testimoni a darle man forte.