Maniaco scaraventa a terra una donna e tenta di stuprarla per strada

Un giovane di colore, di circa 30 anni, alto 1,75, dalla corporatura esile, vestito con una tuta blu, un giubotto giallo e in testa un berretto di lana. Questo l'identikit dell'ignoto maniaco che ieri sera, mercoledì, ha aggredito e tentato di violentare, per strada, una donna. Lo sconcertante episodio è avvenuto poco dopo le 20 a Paese, in via Cavour. A finire nel mirino di un balordo una donna di 61 anni, residente a Paese poco distante dal luogo in cui è avvenuto l'agguato.

La malcapitata, pensionata e separata, è stata avvicinata dal malvivente mentre transitava a piedi, in via Cavour: l'uomo l'ha afferrata, scaraventata a terra e ha poi cercato di sfilarle i pantaloni. Fortunatamente alcuni passanti sono intervenuti in soccorso della 61enne, costringendo il maniaco a battere in ritirata . La donna, soccorsa dal Suem 118, ha riportato leggere lesioni. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Paese che stanno dando la caccia, in queste ore, all'autore di questo tentativo di stupro.