"Vampiri" in azione a Paese: spariti 4mila litri di gasolio da "Terra"

Oltre quattromila litri di gasolio. Questo il prezioso bottino che i "soliti ignoti" hanno rubato, nella notte tra mercoledì e giovedì, all'interno della ditta "Terra" di via Baldrocco a Paese. Ignoti, dopo aver manomesso un cancello laterale, hanno forzato la pompa di benzina per il rifornimento di mezzi pesanti e hanno aspirato il carburante. Non chiaro in che modo i vampiri abbiano immagazzinato il gasolio per trasportarlo all'esterno dell'azienda trevigiana. Il furto è stato denunciato giovedì, ai carabinieri di Paese, dal titolare dell'azienza specializzata nel trattamento e la raccolta dei rifiuti.

Sull'episodio indagano ora i militari: saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Si ipotizza il furto su commissione con il gasolio destinato ad essere ricettato e smerciato per il rifornimento dei mezzi pesanti. Il furto di carburante, diffusissimo nel periodo più grave della crisi economica di qualche anno fa, sembra dunque tornare in auge.