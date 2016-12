Continuano i furti a Paese, razzia in un'abitazione di via Piave

PAESE Cassetti e armadi aperti. Abiti e vari oggetti gettati in ogni dove. Le foto non hanno bisogno di commenti: quello che vedete è l'esito del passaggio dei soliti "topi d'appartamento" all'interno di un'abitazione di via Piave a Paese. I padroni di casa era fortunatamente altrove nella notte tra martedì e mercoledì, quando la razzia ha avuto luogo. A sparire sono stati due pc portatili. I malviventi sono entrati dal retro della casa, alzando una tapparella e la porta della cucina. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Paese.