Alla palestra comunale della Scuola Media "Torretti" arriva un nuovo defibrillatore

ASOLO La palestra comunale della Scuola Media "Torretti", in via Forestuzzo ad Asolo, è stata dotata di un defibrillatore semiautomatico (DAE). Il dispositivo, installato all'interno della struttura, è a disposizione delle associazioni che la utilizzano nello svolgimento delle discipline sportive, ma anche dei genitori, docenti, personale amministrativo, operatori scolastici delle Scuole Medie. Il DAE è utilizzabile da chiunque sia in possesso dell'attestato BLSD, abilitante al suo impiego.