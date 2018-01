Panevin 2018: ecco gli appuntamenti a nord della Marca (Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e dintorni)

Dalla tradizione cristiana del Natale, nella Marca Trevigiana il 5 gennaio si passa a quella pagana con un rito centenario: il panevin. Il simbolico falò trae le sue origini dalla tradizione agricola e vuole fungere da benevolo portatore di fortuna per l’anno che va a cominciare. Come racconta molto bene Marcadoc, il fuoco purificatore su cui la sera del 5 gennaio vengono distrutte simbolicamente le sfortune del passato illumina le fredde notti della Marca e dalla direzione delle faville e del fumo che si levano dal cumulo di sterpi e legno, si traggono gli auspici – in cuor nostro sempre benevoli – per ciò che ci riserva il futuro. Tradizione vuole che in occasione del panevin vengano distribuite pinza e vin brule’ e che gli anziani intonino attorno al fuoco le litanie propiziatorie (antanie).

Ecco quindi tutti gli appuntamenti previsti per venerdì sera (ore 20 ca.) tra Vittorio Veneto, Conegliano, Valdobbiadene e tutta la zona nord del trevigiano (N.B. Si consiglia di controllare con anticipo l'effettiva accensione dei falò sotto riportati)

Cison di Valmarino

Cison – Case Marian

Rolle Rolle – ex Scuole Elementari

Mura-campo giochi

Gai – Gai di mezzo

Tovena – Via Nazionale

Conegliano

Collalbrigo – vicino alla chiessa

Costa – Area chiesa parrocchiale di Costa: tradizionale panevin con distribuzione di pinza e vin brulè. Partecipazione libera

Parrocchia di Lourdes, campo sportivo

Parrocchia di San Pio X, via Torricelli, presso Casa Toniolo (Casa dello Studente) – ore 20.30

Cordignano

Sono otto i panevin autorizzati dal sindaco, uno per frazione o località:

frazione di Silvella

località Pinè,

frazione di Villa di Villa,

località Palù,

presso la Casa di riposo San Pio X

Borgo Tocchet

Dalle 19 alle 23.30 servizio di bus navetta gratuito dalle piazze delle frazioni ogni 15 minuti per il tour dei panevin.

Follina

Follina – ex Marcita

Farrò – parco della Chiesa

Valmareno – Chiesetta San Giacomo

Miane

Miane – Centro Polifunzionale

Posa Puner – Rifugio Alpino

Premaor – Via Campon

Combai – Curva del Cristo

Motta di Livenza

loc. San Giovanni

loc. Villanova

Oderzo

Camino: 5 gennaio ore 20

Faè: ore 20.30 vicino alla vecchia chiesa

Fratta: ore 20 vicino alla chiesa di San Valentino

Magera: ore 20 vicino alla struttura dell’Arisma

Piavon: ore 20.30 area antistante la chiesa.

Rustignè

Oderzo, Piazza Castello

Orsago

Loc. Bosco – h.20

Ponte di Piave

San Nicolò

Busco

Levada

Negrisia

Ronche

Ponte di Piave: via Campagne, Borgo Roma, Via Grasseghella

Revine Lago

S.Maria – di fronte Municipio

Revine – via Fornaci

San Fior

Castello Roganzuolo

San Fior in via Ferrovia

San Pietro di Feletto

S.Pietro di F. – vicino la Pieve

S.Michele di F. – vicino la chiesa

S.Maria di F. – Casa di Riposo

Rua di F. – vicino la chiesa

Bagnolo - Via Cervano

San Polo di Piave

Alle 20 partenza della fiaccolata dalla chiesa di San Giorgio e poi accensione del panevin con befane, pinza e vin brulè

San Vendemiano

San vendemiano in Via dello sport

Saccon presso campo sportivo

Cosniga in Via madonna della Salute

Zoppé in via Ognissanti

Susegana

Colfosco – Parco Amicizia

Collalto – Area Festeggiamenti

Crevada - via San Giuseppe

Ponte della Priula - Tempio Votivo

Susegana - Via Casoni

Tarzo

Tarzo – Via Trevisani nel Mondo

Tarzo – Colmaggiore

Corbanese - Via Olimpia sede Pro Loco

Valdobbiadene

Funer – località Prà Cenci

Bigolino

San Giovanni

Santo Stefano presso campo sportivo

Ron in piazza Monsignor Dal Zotto

San Pietro di Barbozza in loc. Barbozza

Guia a Valdobbiadene

Vazzola

Tezze di Piave - Borgo Malanotte

Vittorio Veneto

20 i panevin autorizzati dal Comune che saranno accesi, in città, la sera del 5. In tutti i falò non mancheranno pinza e vin brulè come da tradizione.

A Forcal – accensione alle ore 20.15

A Costa l’accensione del panevin sarà preceduta dalla tradizionale fiaccolata fino al santuario della Madonna della Salute – partenza alle 20.30 dal piazzale della chiesa.

Carpesica - Borgo Scottà

Carpesica - Via della Chiesa

Ceneda - Località San Fris

Ceneda - Colle San Paolo

Vittorio Veneto - Via Todesco

Vittorio Veneto - Area Fenderl

Cozzuolo

Costa - piazzale della Chiesa

Fadalto

Forcal

Longhere

Manzana

Meschio - Via dei Furlani

Meschio - Casa delle ochete

Nove

Sant'Andrea

San Giacomo

San Lorenzo

San Pietro e Paolo - Via Martel

San Pietro e Paolo - Via Franceschi

Parco Fenderl - Via dei Merli - 06 gennaio ore 17.30

Zenson di Piave

Via dell’Ansa – h. 20.30