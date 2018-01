Panevin 2018 alla Cooperativa Euro Scout di Borgo Furo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche quest'anno presso la Cooperativa Euro Scout di Treviso si svolgerà il tradizionale Panevin, giunto ormai alla 16^ edizione organizzata dai volontari della Casa Scout di Borgo Furo. A partire dalle ore 20.00, attorno al falò di buon auspicio si raccoglieranno, per salutare il nuovo anno, non solo gli Scout dei Distretti di Treviso, ma anche famiglie e amici dai quartieri vicini, per un Panevin che è diventato ormai atteso momento di convivialità per tutte l'area di Treviso Ovest. Aspetteremo poi l'arrivo della Befana che porterà un dono a tutti i bimbi.