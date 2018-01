Panevin 2018: ecco tutti gli appuntamenti tra Treviso, Arcade, Castelfranco e dintorni

Dalla tradizione cristiana del Natale, nella Marca Trevigiana il 5 gennaio si passa a quella pagana con un rito centenario: il panevin. Il simbolico falò trae le sue origini dalla tradizione agricola e vuole fungere da benevolo portatore di fortuna per l’anno che va a cominciare. Come racconta molto bene Marcadoc, il fuoco purificatore su cui la sera del 5 gennaio vengono distrutte simbolicamente le sfortune del passato illumina le fredde notti della Marca e dalla direzione delle faville e del fumo che si levano dal cumulo di sterpi e legno, si traggono gli auspici – in cuor nostro sempre benevoli – per ciò che ci riserva il futuro. Tradizione vuole che in occasione del panevin vengano distribuite pinza e vin brule’ e che gli anziani intonino attorno al fuoco le litanie propiziatorie (antanie).

Ecco quindi tutti gli appuntamenti previsti per venerdì sera (ore 20 ca.) tra Treviso, Arcade, Castelfranco Veneto e dintorni (N.B. Si consiglia di controllare con anticipo l'effettiva accensione dei falò sotto riportati)

Treviso

San Lazzaro presso Piazzale Parcheggio

Sant’Angelo presso la Chiesa Vecchia di Sant’Angelo

San Pelajo

Piazzale chiesa San Bartolomeo nei pressi della chiesa

Panevin di S. Artemio presso il Museo Piavone

Panevin di Santa Bona (5 gennaio dalle 20 presso la Casa Scout)

Arcade

In piazza alle ore 21

Breda di Piave

Alle 20.30 in Piazza Nazioni Unite

Carbonera

Il 5 gennaio alle ore 20.15 in piazza a Vascon arderà il tradizionale Panevin. Ci saranno pinza, vin brulè, panini con salsiccia e cioccolata calda per tutti. I bambini saranno allietati dall’arrivo della Befana. In caso di maltempo la manifestazione verrà spostata al 6 gennaio

Biban ore 20

Pezzan ore 19.30

Villa Passi ore 18

Casale sul Sile

Alle ore 20 al porticciolo di via San Nicolò

Castelfranco Veneto

Località Salvarosa, ore 19.30

Crocetta del Montello

Campo sportivo vicino alla chiesa

Maserada sul Piave

Via Matteotti

Parabae

Morgano

6 gennaio ore 20 – Piazza Indipendenza

Ponzano Veneto

Campo sportivo parrocchiale di Via Livello

Preganziol

San Trovaso presso campo sportivo: 5 gennaio, ore 20.30

a Sambughé il 6 gennaio alle ore 17 arriva la Befana

a Preganziol il 6 gennaio alle ore 18 presso Parco Commerciale Viale Europa arriva la Befana

Resana

Via Cadorna ore 19.30

Riese Pio X

Spineda, in via Costanza alle 20.30

Roncade

Musestre ore 19.30 (accensione ad opera dei sub)

San Cipriano

Biancade

Vallio

Ca' Tron

San Biagio di Callalta

Loc. Rovarè – h. 19

Loc. Fagarè – h. 20

Parcheggio parrocchiale – Loc. Spercenigo – h. 19

Spresiano

Presso il Gruppo Alpini

Vedelago

5 e 6 gennaio nelle varie frazioni

Cavasagra presso il campo sportivo

Carpenedo

Casacorba il 6 gennaio ore 17

Fanzolo presso l’antico brolo di Villa Emo il 6 gennaio, normalmente dalle 17

Villorba

Scuola Media Scarpa