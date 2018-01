Niente rogo a Canizzano con il Panevin "ecologico e solidale"

TREVISO Sabato 6 Gennaio dalle 16,30 alle 18 presso il tendone della Pro Loco di Canizzano, la Pro Loco, in collaborazione con la parrocchia e l'asilo, con il sostegno della Regione Veneto e del Comune di Treviso, organizza la tradizionale festa della Befana: quest anno, dopo la messa del mattino con la benedizione dei bambini, la festa avrà inizio dalle 16,30 nel piazzale della Chiesa caratterizzata dalla solidarietà, sarà infatti allestito un presepe a cui i bambini dalle 16,30 prenderanno parte portando offerte alimentari per le famiglie bisognose.



A seguire ci saranno attività per bambini, canti e balli durante i quali si potranno gustare ottimi panini caldi con la salsiccia, patatine fritte, birra e bibite. Infine, alle 18,00, arriverà la befana che porterà a tutti i bambini le calze con i dolciumi: a seguire ricco rinfresco con dolci tipici, vin brule e cioccolata calda. Quest anno non si terrà il rogo: " Per ragioni logistiche la festa non si terrà più a San Vitale come gli anni scorsi ma nal piazzale della Chiesa e visto le complessità burocratiche per l accensione del rogo in tale zona e gli oneri economici che ne sarebbero derivati" dichiarano dalla Pro Loco il presidente Adriano Volpato ed il segretario Francesco Mattia Mari "abbiamo preferito fare un panevin ecologico in cui valorizzare la solidarietà e la partecipazione dei bambini. Speriamo che la comunità risponda numerosa sia per le offerte che daremo alle famiglie bisognose sia perché nrp finale raccoglieremo fondi per l'asilo. Non mancheremo in futuro di tornare a San Vitale con nuove iniziative" .