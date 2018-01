Panevin a Oderzo: sindaco e giunta presteranno servizio nei punti ristoro

ODERZO Si annuncia con una grande novità quest'anno il tradizionale Panevin sul Monticano in programma per sabato 6 gennaio ad Oderzo. Anche quest'anno – nonostante le incertezze organizzative fossero tante alla luce delle nuove disposizioni di sicurezza in materia – il Comune di Oderzo ripropone la tradizionale manifestazione lungo il fiume Monticano che ogni anno attira migliaia di persone dell'opitergino e non solo.

Novità di questa edizione è il coinvolgimento di tutto il consiglio comunale nella distribuzione dei dolci e delle bevande. Tutti i consiglieri – di maggioranza e minoranza –, oltre al sindaco e agli assessori, hanno accolto l'invito lanciato nell'ultima seduta del consiglio durante gli auguri di Natale. Così sabato sera, dalle 20.00 circa, i componenti del consiglio comunale saranno nei due punti ristoro allestiti in piazza Grande ed in piazzale Europa per distribuire la tradizionale pinza, il brulè ed il the caldo, offerti gratuitamente ai partecipanti. L'iniziativa nasce per superare la carenza di forza lavoro all'interno del Comune, essendo il servizio da sempre svolto dagli operai comunali, ma anche per creare un'opportunità di contatto diretto e di dialogo tra i cittadini e gli amministratori di Oderzo.