Il Popolo della Famiglia dal Papa, Damiano esulta: «Un qualcosa di storico»

Mercoledì 17 ottobre una delegazione del Popolo della Famiglia, tra cui anche gli esponenti del Veneto e di Treviso, è stata ricevuta da Papa Francesco in Vaticano.

«Evento storico»

Lorenzo Damiano, coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia Veneto, esulta: «E’ la prima volta che un Pontefice saluta i rappresentanti di un movimento politico e questo è un evento che ha una portata storica. Mai si era vista una cosa così negli ultimi anni: e questo è un unicum che deve essere accolto come un segno. La strada da percorrere è quella giusta. Ora è indispensabile che chi sta al Governo comprenda questo evento epocale nell’ottica di un dialogo futuro: è in Parlamento e in Europa che la linea valoriale che proponiamo deve essere difesa, è indispensabile e sono quelli gli obiettivi che ci poniamo per contrastare l’avanzamento del pensiero unico dominante».

«Dono emozionante»

Gloria Callarelli, anch’essa nel coordinamento nazionale del movimento, chiude: «Che emozione per tutto il Popolo della Famiglia questo dono! Questo evento è sintomo che una benedizione è arrivata dall’Alto per incoraggiare il cammino del PDF. Per combattere per il Bene bisogna essere uniti e forti. La nostra Italia deve risorgere e solo così potrà farlo, unendo le forze contro politiche deleterie e nemiche della vita: spetta a noi rimboccarci le maniche e rispondere si alla chiamata».

