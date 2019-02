Parapendio urta i cavi dell'alta tensione e provoca l'incendio di un campo

Tanta paura nella tarda mattinata di sabato, in via Caose a Borso del Grappa, per un incendio scatenatosi all'improvviso all'interno di un campo agricolo. A causare le fiamme, infatti, è stato un parapendio che in fase di discesa ha inavvertitamente urtato e rotto i cavi dell'alta tensione presenti in zona, causando lo spargimento di scintille e fiamme nel terreno sottostante. Il pilota è fortunatamente rimasto illeso nell'impatto, ma subito sul posto è scattato l'intervento dei vigili del fuoco da Castelfranco Veneto, Asolo e Bassano del Grappa, oltre a diverse squadre composte da tecnici dell'Enel per ripristinare quanto prima il guasto che ha inoltre comportato l'isolamento di diverse abitazioni dell'area dalla corrente elettrica.