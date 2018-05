Precipita con il parapendio sul Monte Grappa: paura per un trentenne ungherese

CRESPANO DEL GRAPPA Verso le 12.30 di sabato 12 maggio il Suem 118 è stato allertato per un parapendio precipitato tra gli alberi in località Madonna del Cogolo sul Monte Grappa.

Sul posto è stata subito inviata una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, in attesa dell'arrivo dell'elicottero di Treviso emergenza. Individuata la vela, sospesa a una ventina di metri da terra, i soccorritori si sono arrampicati sugli alberi del bosco e hanno calato al suolo il pilota, P.V., trentenne ungherese rimasto incastrato durante una discesa con il suo parapendio. Recuperato con un verricello di cinquanta metri, il ragazzo è stato trasportato in un punto dove il medico lo ha visitato in via precauzionale. Fortunatamente non aveva riportato conseguenze. Il trentenne è così potuto rientrare in autonomia senza bisogno d'essere ricoverato in ospedale.