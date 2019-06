Volano in tandem e precipitano al suolo con il parapendio: ferito un bambino

Momenti di paura domenica mattina, intorno alle ore 11, quando alla centrale del Suem 118 è arrivata una chiamata per un soccorso urgente ad un bambino che era da poco precipitato al suolo con il parapendio in zona Borso del Grappa. Il minore stava infatti volando in tandem con un adulto quando, per motivi ancora da chiarire, sono improvvisamente atterrati duramente a terra, provocando così qualche ferita al bambino. Subito soccorso da un'ambulanza, il bimbo è stato poi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato per tutti gli accertamenti e le cure del caso.