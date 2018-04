Parapendio tra gli alberi a mille metri: scatta il panico, ma la vela era solo abbandonata

PADERNO DEL GRAPPA Alle 14.30 di sabato il 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un parapendio finito tra gli alberi a circa 1.100 metri di quota. Arrivati sul posto assieme a un'ambulanza, i soccorritori hanno appurato che il pilota, di nazionalità polacca, stava bene ed era sceso autonomamente. Per evitare allarmismi per la presenza della vela abbandonata, la squadra ha provveduto a recuperarla.