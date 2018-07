Parapendio atterra tra gli alberi, pilota sospeso a dieci metri dal suolo

BORSO DEL GRAPPA Ieri sera alle 20.45 il Suem118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un parapendio precipitato tra Col del Puppolo e Cima Grappa. Il pilota, un ventiseienne belga, che non aveva riportato conseguenze, era riuscito ad avvertire via radio un amico che lo aspettava all'atterraggio. Risaliti alle coordinate, una squadra di soccorritori è partita dall'alto lungo il sentiero numero 97, mentre il personale sanitario del Suem di Crespano risaliva dal basso. Il parapendio è stato ritrovato nella zona di Campocroce, il pilota sospeso tra gli alberi a 10 metri dal suolo. Raggiunto da un soccorritore, il ragazzo è stato calato a terra e poi riaccompagnato alla base. L'intervento si è concluso alle 23.30.