Parapendista precipita tra gli alberi sul Monte Grappa: lo salva il Soccorso alpino

Verso le 16.45 del giorno di Pasqua il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dal 118 per un parapendio precipitato tra gli alberi, non distante da Malga Valrossa a Campocroce. L'uomo, un cinquantaduenne lettone, perso il controllo della vela, era finito contro un abete rimanendo sospeso a 15 metri dal suolo. Nell'urto aveva sbattuto una spalla e, pur liberatosi dall'imbrago, per il dolore non era riuscito a scendere da solo. Una squadra di quattro soccorritori ha così raggiunto il luogo indicato e, con tecniche da treeclimbing, ha raggiunto, assicurato e calato a terra il pilota che è stato affidato al personale del Suem di Crespano sopraggiunto in ambulanza.