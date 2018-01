Gara per la gestione della sosta, Tar e Anac danno ragione al Comune

TREVISO Grande soddisfazione per il Comune di Treviso sia per il giudizio del Tar che per ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, che ha riconosciuto il corretto comportamento della Stazione Unica appaltante nella Gara per la concessione del servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune di Treviso. L’ANAC con delibera del 20 dicembre e a seguito di approfondita istruttoria, ha riconosciuto la correttezza dell’operato della Stazione appaltante del Comune di Treviso, ritenendo invece che l’impresa capogruppo TMP S.r.l., abbia posto in essere un comportamento negligente in relazione ai doveri minimi a cui devono attenersi i partecipanti alle pubbliche gare. Ha ritenuto inoltre sussistenti i presupposti per l’addebito della colpa grave alla società TMP srl quale capogruppo, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 l’inserimento nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici dell’annotazione della sospensione per due mesi dalla partecipazione alle procedura di gara e degli affidamenti di subappalto, in quanto non ha comprovato il possesso del requisito tecnico professionale richiesto nel bando di gara.

Il T.A.R. con sentenza dell’11 gennaio 2017 ha rigettato il ricorso proposto da T.M.P. S.r.l.. Si evidenzia quanto riportato nel testo della sentenza suddetta in merito alla mancanza di collaborazione: “Viceversa, la T.M.P. si è sempre ingiustificatamente sottratta a tale adempimento, caparbiamente distillando, invece, insieme all’amministrazione di Portici, informazioni incomplete o non pertinenti rispetto alle finalità istruttorie, e costringendo, dall’altra parte, il Comune di Treviso ad utilizzare strumenti istruttori dotati di più indiretta efficacia”. "Una grande soddisfazione per il nostro Comune dove tutti i procedimenti hannpo come stella polare il bene comune - commenta l'assessore Alessandra Gazzola - spiace invece per qualche consigliere che al tempo aveva gettato discredito sull'operato dell'amministrazione mettendo in dubbio la correttezza della procedura. Questo risultato è stato possibile grazie al notevole lavoro effettuato nel condurre l’istruttoria, che ha comportato un rilevante impegno da parte della struttura. Per questo ringrazio il dirigente Maurizio Tondato e gli uffici".