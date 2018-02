Parcheggi gratis in città grazie agli agricoltori del mercato coperto di Treviso

TREVISO Il parcheggio in città? Da oggi lo pagano gli agricoltori del nuovo mercato coperto trevigiano. Sessanta minuti gratis al Park Altinia per chi entra nel mercato coperto di Campagna Amica/Coldiretti “Riviera Santa Margherita” in piazza Giustinian Recanati, 8 a Treviso. L’unico patto è una spesa minima di dieci euro.

“L’idea è nata proprio dai nostri imprenditori agricoli che per facilitare l’accesso al nuovo mercato coperto si sono impegnati a pagare la prima ora di parcheggio ai consumatori – spiega Luca Colussi, responsabile di Campagna Amica Treviso – Una soluzione ideale anche perché le persone non perderanno nemmeno tempo a cercare parcheggio. Anzi, in due minuti saranno già al mercato dove potranno acquistare dal pane alle carni, dall’ortofrutta al vino, dai formaggi alla birra”. Si ricorda poi che nel nuovo mercato coperto c’è il primo AgriBar che valorizza i prodotti del mercato. Durante il secondo fine settimana di febbraio saranno tantissime le iniziative organizzate nel mercato coperto di Treviso per festeggiare al meglio l'ultimo weekend di Carnevale. Giovedì 8 febbraio, alle ore 11,00, la nutrizionista Damiana Faè interverrà su “Lieviti, farine e lievitati” tra saggezze antiche e paure moderne. Venerdì 9 febbraio, alle ore 11 e alle ore 12 doppio intervento di Tiziano Bosco del panificio Bosco su “Crostoli e frittelle”, la lunga storia di un dolce di importazione. Infine sabato 10 febbraio, alle ore 11, Fate in festa e trucca bambini per il carnevale di Campagna Amica e l’intervento dei Desperados Country friends, balli country per tutti “in maschera”.