Parchi gioco in degrado a Codognè: necessaria manutenzione e messa in sicurezza

Codognè non è un paese per bambini. L'amministrazione ha lasciato i parchi gioco pubblici in stato di semi-abbandono. Ci facciamo portavoce delle lamentele di molti genitori che da tempo segnalano il degrado di queste aree e si rendono conto di non poter lasciar giocare i propri figli in totale sicurezza. In diversi casi infatti i giochi sono piuttosto usurati e necessiterebbero di manutenzione. La questione è particolarmente evidente al parco giochi presso la Mutera. Qui il contrasto con l'area verde, risultato di lavori recenti costati centinaia di migliaia di euro e finanziati attraverso fondi europei, rende la situazione addirittura paradossale. La finalità della riqualificazione era il recupero della capacità attrattiva del centro urbano, peccato che tutto sia rovinato dall'attiguo parco giochi in degrado! In conclusione auspichiamo che l'amministrazione ascolti le richieste dei cittadini, dedichi maggiore attenzione a queste aree e si impegni in una loro celere e più frequente manutenzione. Sarebbe bello, infine, ripensare anche la loro distribuzione sul territorio, in base alle aree verdi ed al numero di bambini che le frequentano.

