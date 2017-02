Incendio Parco Stella, i sindacati: "Subito un tavolo per dare risposte ai lavoratori"

ODERZO In seguito all'incendio che ha devastato il Centro Commerciale Parco Stella di Oderzo, le organizzazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL di Treviso hanno chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo di discussione e di lavoro allo scopo di dare immediate risposte reddituali ai lavoratori interessati dal grave evento, e per verificare le ricadute occupazionali sul territorio e nella realtà commerciale Parco Stella di Oderzo.

"Nella mattinata odierna – spiegano i segretari generali Nadia Carniato, FILCAMS CGIL Treviso, Edoardo Dorella, FISASCAT CISL Treviso-Belluno, e Massimo Marchetti, UILTUCS Treviso – abbiamo invitato tutte le parti interessate, in particolare le Aziende Unieuro srl e Eurobrico spa, le rappresentanze datoriali Unascom Confcommercio e le Istituzioni, Prefettura, Provincia e Comune di Oderzo a dare vita a un confronto operativa sulle sorti dei lavoratori impiegati nelle due importanti attività commerciali della zona. Sentiamo il dovere di dare subito risposte a chi attualmente vive una situazione di disagio a causa dell'incendio e aprire una riflessione strategica di carattere territoriale".