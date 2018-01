Una parete per l’arrampicata orizzontale nella scuola dell’infanzia di Padernello

PAESE Una parete per l’arrampicata orizzontale in una scuola dell’infanzia. È la novità che caratterizza l’inizio del 2018 alla scuola dell’infanzia “Ilde “Montini” di Padernello. Si tratta di una parete attrezzata – in sigla OFC (Orizontal Free Climbing) - con appigli in legno e corde di canapa che permettono di arrampicarsi: un’attività molto amata dai bambini. La progettazione della parete attrezzata è stata curata e seguita dall'associazione Moving School 21, che da anni promuove attività ed installazioni per la salute e il benessere dei bambini (e non solo) negli spazi della scuola e nella città.

Attraverso l’installazione dell’arrampicata orizzontale i bambini e le insegnanti hanno a disposizione uno strumento innovativo per favorire lo sviluppo motorio, emozionale e cognitivo, ma anche per imparare ed insegnare in modo divertente e stimolante, abbinando all'esercizio fisico occasioni di apprendimento. La struttura è stata realizzata grazie al lavoro volontario di tanti genitori dei bambini ed amici della scuola. E domenica 14 gennaio alle 9.30 la parete per l’arrampicata verrà inaugurata nell’ambito dell’Open Day, organizzato dalla scuola in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019.

Alla cerimonia interverranno il parroco don Piergiorgio Guarnier, i rappresentanti della FISM Treviso, del progetto Move.it dell’Aussl 2 e dell’associazione Moving School 21. “In questi primi giorni dopo la ripresa dell’attività scolastica, durante i quali bambini hanno potuto provare la parete – spiega la coordinatrice Daniela Baseggio -, abbiamo riscontrato non solo uno sviluppo dell'attività motoria, ma anche un’efficacia finalità pedagogica e sociale, poiché genera gioco interattivo e relazionale, nonché un maggior controllo del movimento e del proprio corpo”.