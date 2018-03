Un nuovo parcheggio per l'aeroporto: a Treviso arriva ParkinGo

TREVISO Posti auto disponibili al coperto ed allo scoperto, servizio di Car Valet e servizio di vigilanza 24 ore su 24. Sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo parcheggio ParkinGO pronto per essere aperto nei pressi dell’aeroporto Antonio Canova, a Treviso. Dopo Venezia e Verona, con la nuova apertura di Treviso salgono così a tre le strutture ParkinGo presenti in Veneto.

Il nuovo parcheggio ParkinGo di Treviso sarà situato in Via Aeroporto 1, a Quinto di Treviso, a soli cinque minuti dall’aeroporto Antonio Canova e offrirà posti auto sia coperti che scoperti, e una serie di servizi aggiuntivi, come il lavaggio auto o il servizio Car Valet. Il parcheggio aeroporto "Treviso Sant'Angelo" utilizzerà impianti di videosorveglianza di ultima generazione che consentiranno la scansione dell’auto in 3D e personale di vigilanza attivo 24 ore su 24. Per chi parte o atterra da Venezia sarà disponibile, a richiesta, anche il servizio di trasferimento auto tra aeroporti. Il servizio includerà il trasferimento con la navetta da e per l'aeroporto, l'assicurazione incendio e furto, la vigilanza e custodia del mezzo per ventiquattro ore.

“Con l’apertura di Treviso raggiungiamo quota 32 sedi in Italia, in linea con l’obiettivo di arrivare a coprire tutte le strutture aeroportuali e portuali in Italia ed in Europa. La presenza a Treviso è strategica, perchè lo scalo trevigiano beneficia del fatto di essere parte del sistema aeroportuale di Venezia", ha dichiarato Giuliano Rovelli, presidente e amministratore delegato di ParkinGO. Questo gli permette, nonostante le dimensioni non elevate, di continuare a crescere grazie anche al numero di voli che lo utilizzano, in particolare Ryanair.