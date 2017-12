Runner e famiglie ridanno vita al parco dello Storga con Parkrun Treviso

TREVISO Si danno appuntamento ogni sabato mattina al parco dello Storga per una corsa per così dire "Sociale". L'area verde del Sant'Artemio, a ridosso della sede della Provincia, diventa punto di partenza e di arrivo della Parkrun Treviso, ovvero una corsa non competitiva che ha come obiettivo si quello di correre in compagnia, ma anche di permettere di vivere in sicurezza il parco a famiglie e ragazzi uno spazio verde della Città, a volte dimenticato.

Un evento, quello del Parkrun, nato nei parchi a Londra nel 2004, che si è poi sviluppato in tutto il mondo e ha raggiunto anche diversi luoghi dello Stivale. Cinque chilometri di corsa o di cammino nelle aree più accessibili e sicure del percorso del parco. "Il gruppo trevigiano è nato, con la prima corsa, il 25 marzo scorso - ci spiega Giulia Teso, organizzatrice di Treviso Parkrun - e ogni sabato alle 9 ci ritroviamo in decine di persone in un'area bellissima della Città che però a volte è poco sfruttata. Ci auguriamo che anche grazie alla nostra iniziativa si possa portare la vita nel parco".

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito http://www.parkrun.it/treviso/. L'iscrizione è gratuita.