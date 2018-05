Partita Iva, sistema da tutelare: un incontro con la Cisl trevigiana

CONEGLIANO VENETO Smart working, job 4.0, coworking, gig economy, sharing economy. Espressioni che sono entrate nel linguaggio dell’attuale mercato del lavoro e che necessitano di essere comprese da chi questi cambiamenti li sta vivendo nel proprio percorso lavorativo o li vuole conoscere. Per questo le Cisl delle province del Veneto, in occasione della Settimana del Lavoro Agile, propongono un ciclo di incontri nel territorio per conoscere da vicino i nuovi lavori per i quali servono nuove tutele.

Per quanto riguarda la provincia di Treviso, l’incontro di informazione e approfondimento sul tema specifico delle nuove partite Iva è fissato per mercoledì 23 maggio dalle 18 alle 20 alCoworking Place 2 di Conegliano. Il titolo è: “Partita Iva, sistema da tutelare”. Interverranno il Segretario generale della Cisl Belluno Treviso Cinzia Bonan, il Segretario della Felsa Cisl del Veneto Emiliano Galati, il responsabile del progetto Cisl Partita Iva Hristo Todorov e il proprietario del coworking Enrico Dal Cin. Si parlerà di compensi, fisco, welfare e pensioni in una prospettiva di maggiori tutele e opportunità per chi lavora in partita Iva, e, più in generale, di nuovi lavori, di rappresentanza e di come si sta evolvendo il mondo del lavoro autonomo. I partecipanti potranno partecipare alla discussione e porre le loro domande su necessità, aspettative e preoccupazioni in ambito lavorativo. L’ingresso è libero e gratuito, ma i posti sono limitati. Per iscriversi, inviare una mail a h.todorov@cisl.it o chiamare il numero 335-533.76.97. Info su www.cislbellunotreviso.it e Fb cislpartitaiva