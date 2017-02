Partnership tra H-FARM e Ca' Foscari: nascono i professionisti dell'economia digitale

RONCADE Siglata la partnership tra l’Università Ca’ Foscari Venezia, prima Business School in Italia dal 1868 e stabilmente tra le prime 200 Università del mondo nei settori dell’Economia, e H-FARM, la realtà di innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale: la partnership sancisce l’avvio del nuovo corso di laurea triennale in Digital Management, interamente in lingua inglese, per formare i professionisti dell’economia digitale.

Nuovi i contenuti, nuove le modalità di erogazione del corso, nuova la location: il corso si terrà nel Campus di H-FARM dove gli studenti vivranno immersi in un contesto innovativo e coinvolti in questo progetto in costante crescita dove imprese, startup e giovani si incontrano accompagnandosi vicendevolmente in un percorso che li vedrà sempre più impegnati a produrre, costruire e comunicare tramite strumenti e modelli digitali.

Il corso unisce studi di economia, business, tecnologie digitali e soft skills ed è interamente erogato in lingua inglese. I posti disponibili sono 90 e la retta è fissata in 7.500€ con la possibilità di richiedere agevolazioni per merito e reddito previste dall’Ateneo e dalla normativa nazionale. Il corso si terrà in H-FARM che si farà carico dei costi di docenza. Per il nuovo corso di laurea Ca’ Foscari recluterà 5 nuovi docenti che si aggiungeranno agli altri docenti del corso che già insegnano in Ateneo.

L’attivazione della collaborazione con H-FARM risponde in modo coerente alle linee di indirizzo promosse dal MIUR in merito all’attivazione di iniziative di formazione e corsi di studio in stretta collaborazione con le realtà imprenditoriali attraverso specifiche convenzioni con imprese qualificate.

Michele Bugliesi, Rettore Università Ca’ Foscari Venezia: «Il nuovo corso di laurea si focalizza sui temi fondamentali della trasformazione tecnologica e digitale e della sua gestione all’interno delle aziende e delle istituzioni. E’ una trasformazione complessa, che deve essere gestita sia dal punto di vista tecnico, sul piano economico, manageriale e naturalmente informatico, ma anche sul piano del “change management” e delle dinamiche di riorganizzazione aziendale per l’innovazione di processo e di prodotto. La partnership con H-FARM darà un grande valore aggiunto ad un corso che è innovativo nei contenuti e sarà innovativo nei metodi e nel contesto in cui viene erogato, quello del Campus di Roncade, con le aziende e gli startuppers che vi operano, e che collaboreranno attivamente nelle attività didattiche coinvolgendo gli studenti in workshop, laboratori esperienziali e project work. Per gli studenti questa è una opportunità da cogliere, per le prospettive che offre di una formazione avanzata e di uno sviluppo professionale di sicuro successo. Con questa laurea, la tradizione centenaria di Ca’ Foscari nella formazione economica e manageriale si arricchisce e si estende per raccogliere le sfide della trasformazione digitale, a livello nazionale e internazionale».

«Sono davvero contento di poter collaborare con Ca’ Foscari, realtà che da sempre rappresenta un’eccellenza nell’ambito della formazione grazie alla sua enorme competenza ma anche capacità di essere al passo con i tempi e offrire percorsi di studi perfettamente calati sulle tematiche dei nostri giorni” ha dichiarato Riccardo Donadon “ In questi ultimi anni, attraverso la mia presenza nell’Innovation Board, ho avuto modo di conoscere bene questa realtà, ed è per me un onore e un privilegio poter lavorare al loro fianco nella realizzazione di questo corso innovativo per la preparazione dei giovani alle sfide del futuro. Con questo ulteriore traguardo, Ca’ Foscari dà la possibilità a H-FARM di essere l’unica realtà capace di offrire un percorso di studi che va dalla scuola materna fino ai Master post Universitari».

APPRENDIMENTO INNOVATIVO FRA LEZIONI E PROJECT WORK: Il corso di laurea combina lezioni teoriche con workshop e laboratori esperienziali sviluppati con le aziende nelle quali gli studenti potranno sperimentare le competenze apprese. L’intero percorso è suddiviso in tre fasi che accompagneranno gli studenti dalla fase di studio fino all’immissione nel mondo del lavoro.

Nel corso del primo anno gli studenti apprenderanno i fondamenti del management e delle tecnologie digitali a livello di sistema economico e di impresa. Nel secondo anno svilupperanno competenze tecniche e manageriali sull’e-commerce, la sicurezza informatica, la data analytics, l’organizzazione di imprese digitali, il finanziamento delle startup, la trasformazione digitale di imprese mature, la gestione dei sistemi cloud. Al terzo anno parteciperanno a laboratori di software development, computer security, human centered design, e potranno sviluppare un proprio progetto personale relazionandosi con le aziende del network di H-FARM e di Ca’ Foscari.

COMPETENZE DIGITALI ED ECONOMICHE: Tra le materie del corso Lab of software project development , Marketing Analytics, Design Thinking, Lean Management e Information Security. Verranno applicati metodi di studio che mirano a sviluppare oltre alla conoscenza tecnica anche le competenze trasversali, ovvero quel bagaglio di conoscenze, abilità e qualità aiutano a destreggiarsi nelle diverse situazioni personali e professionali rendendo capaci di immaginare e progettare soluzioni adatte ad ogni contesto.