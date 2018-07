Chiedono pause, gli danno angurie: Electrolux in sciopero

SUSEGANA Marca nella morsa del caldo e a sentirlo sono anche i lavoratori. In fabbrica all'Electrolux si è toccato quota 32 gradi e i lavoratori dello stabilimento di Susegana chiedono qualche momento di pausa in più, o in alternativa di ridurre i ritmi di lavoro - come riporta la Tribuna di Treviso. La dirigenza risponde alle richieste ma con delle fette di anguria in mensa.

Non proprio quello che si aspettavano i lavoratori che di tutta risposta hanno optato per un'ora di sciopero e altre pause autogestite. "Nelle linee produttive il caldo è infernale - spiegano i lavoratori al quotidiano la Tribuna - e ridurre il ritmo è impossibile perché i pezzi da assemblare corrono sempre alla stessa velocità". 'Se avete caldo però vi diamo una fetta d'anguria' sembra essere la risposta dell'azienda.