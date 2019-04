Rischia di soffocarsi durante il pranzo di Pasquetta: lo salvano gli amici

Ha rischiato la vita a causa di un boccone andato di traverso durante i festeggiamenti di Pasquetta. E' successo lunedì a pranzo all'interno di un ristorante di Giavera del Montello, ma fortunatamente è andato tutto per il meglio. L'uomo stava infatti mangiando insieme ai propri familiari quando, all'improvviso, ha iniziato a non respirare a causa di un boccone che gli ostruiva le vie respiratorie. Immediata è stata quindi la chiamata al Suem 118 che ha inviato sul posto sia un'ambulanza che l'elisoccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ma all'arrivo dei soccorsi i presenti all'interno del locale già erano riusciti ad estrarre il boccone incriminato, salvando la vita dell'uomo che, in ogni caso, è stato poi portato al nosocomio di Montebelluna per accertamenti.