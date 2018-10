A passeggio con il cane: artigiano colpito dal proiettile di un cacciatore

Una tranquilla passeggiata in compagnia del suo cane ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia per Carlo Giubilato, artigiano orafo di 58 anni, colpito all'occhio dal proiettile di un cacciatore.

L'incidente, riportato da "Il Gazzettino di Treviso", è avvenuto nella campagna tra Mareno di Piave e San Vendemiano, a poca distanza dall'autostrada. Una zona non adibita a terreno di caccia dal momento che si trova molto vicino alla strada ed è spesso frequentata da residenti e passanti. Carlo Giubilato stava camminando tranquillamente sull'asfalto con il proprio cane quando, all'improvviso, ha sentito lo sparo di un fucile a pochi metri di distanza da dove si trovava. Nemmeno il tempo di capire da dove fosse partito il colpo che il pallino sparato dal cacciatore l'ha colpito all'occhio destro. Stordito dal dolore, il cinquantottenne è riuscito a individuare l'uomo che gli aveva sparato ma questo, invece di correre in suo soccorso, ha raccolto il fagiano che aveva ucciso e se n’è andato come se niente fosse successo. Ferito e sotto choc, Giubilato ha chiamato sul posto la moglie e le forze dell'ordine. Portato in pronto soccorso, dovrà essere operato nelle prossime ore per rimuovere il proiettile che gli è rimasto conficcato a pochi millimetri dall'occhio destro, rischiando di fargli perdere la vista. I carabinieri di Susegana, nel frattempo, hanno avviato un'indagine per risalire all'identità del cacciatore datosi alla fuga.