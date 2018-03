Passeggiando attorno alla Rocca, ad Asolo un percorso turistico

ASOLO E' stata presentata oggi 30 marzo, nel corso di una conferenza stampa, nella Sala Consiliare, la nuova mappa e tabellazione del percorso turistico/escursionistico “Passeggiando attorno alla Rocca”. Il progetto messo a punto dall’Amministrazione Comunale, e realizzato in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici, è nato da alcune riflessioni e considerazioni. La maggior parte dei turisti che visitano il Monte Ricco, sulla cui cima è costruita la Rocca, percorrono i 262 scalini sia in andata che al ritorno, poiché non sono a conoscenza di un percorso alternativo. Con la mappatura e tabellazione del percorso “Passeggiando attorno alla Rocca”, vogliamo invitare il visitatore a girare attorno al monumento simbolo di Asolo, scoprirne i diversi coni visuali, passeggiare in mezzo alla natura, alla storia e ai vari panorami che si aprono verso la Pedemontana del Grappa, i Colli Euganei e Berici, il Montello, la Pianura Veneta.

Il turista, inoltre, avrà la possibilità di costeggiare parte delle medievali mura di cinta e percorrere delle vie poco conosciute. Il percorso, lungo 1.800 metri, con un dislivello di 150 metri e 262 scalini, ha un tempo di percorrenza di 30 minuti. Nella mappa vengono indicati alcuni punti di interesse e alcune note storiche della Rocca e del Parco della Rimembranza. Oltre a ciò, è stato inserito un QR CODE che permette di accedere a “altri luoghi da visitare ad Asolo”. La mappa sarà inserita nel sito turistico www.asolo.it, dove ogni turista la potrà scaricare, e inviata alle varie attività ricettive del territorio comunale. A questa questa iniziativa, ne seguiranno altre dedicate a “La Grande Guerra ad Asolo”, lungo le nostre colline, in fase di realizzazione.