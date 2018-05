Pasta Zara primo esportatore italiano al mondo: "Va difesa!"

RIESE PIO X “Pasta Zara è una delle più importanti aziende venete ed italiane e va aiutata a superare questo momento di difficoltà finanziaria. L’attenzione per questa azienda e per ciò che rappresenta per produzione, esportazione e occupazione in Veneto è massima in Regione” , assicura l’assessore regionale al lavoro che dichiara di seguire da vicino le sorti dell’impresa di Rese Pio X e di guardare positivamente al prossimo incontro tra azienda e sindacati. “Pasta Zara è la prima esportatrice di pasta italiana nel mondo ed il secondo produttore nel paese. A questi numeri e ai 500 lavoratori le istituzioni devono il massimo della difesa”.

“Bene il confronto con i sindacati e con i lavoratori perché sono certa che, come sempre, i primi sostenitori dell’azienda sono sempre i lavoratori – sottolinea - Il confronto servirà a chiarire, da parte della proprietà, il quadro che ha dovuto fronteggiare, soprattutto a causa della situazione delle banche venete. Ed è positivo che la vicenda sia seguita anche dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, come ha dichiarato il suo presidente Fabrizio Spagna. Purtroppo sono molte le aziende che mi trovo a seguire – conferma la titolare delle politiche regionali per il lavoro e l’occupazione . che hanno solidità produttiva, nome, storia e parametri oggettivamente solidi e che si trovano in difficoltà finanziarie, anche gravi, a causa delle due banche venete”.