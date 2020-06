Al volante con una patente falsa: automobilista nei guai

Si era messo al volante con una patente di guida italiana visibilmente contraffatta. Il sequestro è avvenuto durante una normale attività di controllo della Polizia locale in centro: qualche giorno fa una pattuglia ha fermato un cittadino centro-africano alla guida di un mezzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla richiesta di esibire i documenti, il conducente ha consegnato la patente di guida italiana, in apparenza regolare. Ad un controllo più approfondito presso il Comando di via Zecchinel, però, il documento è risultato contraffatto per cui la Polizia locale ha provveduto a presentare la richiesta di convalida del sequestro alla Procura. Convalida che è già stata rilasciata. Nel frattempo si sta attendendo la perizia del Laboratorio analisi documentali della Polizia locale di Treviso che, oltretutto, sta già eseguendo anche la perizia sul documento di circolazione di un’auto bulgara, fermata sempre a Montebelluna nei giorni scorsi, anch'essa verosimilmente contraffatta. Commenta il sindaco, Marzio Favero: «Ringrazio la Polizia locale per l’efficienza crescente che sta dimostrando in questa opera di verifica dei documenti di guida e di proprietà che ha a che fare anch'essa con la sicurezza stradale. Anche queste azioni dimostrano quanto il Comando montebellunese sul piano professionale sia diventato un punto di riferimento».