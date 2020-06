In auto senza patente e assicurazione: fugge dai vigili, fermato una settimana dopo

Gli agenti del comando intercomunale di Polizia locale di San Biagio di Callalta, Monastier e Zenson di Piave hanno fermato nel weekend scorso un conducente, T.P. cittadino italiano, con patente revocata che circolava in comune di San Biagio di Callalta con veicolo sottoposto a sequestro e senza copertura assicurativa.

Visto che non era la prima volta che l'automobilista era stato fermato in queste condizioni è scattata per lui la denuncia penale secondo l’art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada che prevede la pena dell’arresto fino ad un anno, mentre il veicolo è stato confiscato. Si tratta del secondo episodio in poche settimane: l’altro caso, il più eclatante, riguarda un cittadino di origini albanesi, B.V., che dopo essere stato fermato in comune di Monastier ad un controllo mentre circolava a bordo di un veicolo privo di assicurazione, con patente revocata è sfuggito al blocco. Fermato nuovamente dopo una settimana è scattata anche per lui la denuncia penale dopo essergli stata contestata la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e a fermo amministrativo. «Nonostante il lockdown – spiega il comandante Barbara Ciambotti – sono stati numerosi gli automobilisti trovati durante i nostri controlli sul territorio a circolare a bordo di mezzi privi di assicurazione. Ben 54 nell’arco di tre mesi. Il coronavirus, che ha stravolto tutte le nostre abitudini, sembra non aver fatto cambiare i comportamenti di chi viola le norme del codice della strada pensando di farla franca in barba alla stragrande maggioranza di automobilisti onesti».