Prosecco a quattro zampe! L'inglese "Pawsecco" senza uva per cani e gatti

TREVISO E' l'ultima trovata "a quattro zampe" degli inglesi nei confronti del nostro amato e tanto copiato prosecco - come riporta l'articolo de Il Corriere del Veneto". Si chiama "Pawsecco" - in italiano suonerebbe come "Zampa-secco" - ed è il primo "vino" per cani e gatti...ma senza uva. Venduto online al costo di qualche sterlina nella versione bianco e rosè riporta la scritta "Alchol free and no grapes": grazie al cielo non contiene alcol ma si tratterebe solamente di un "salutare" infuso alle erbe. Se non si tratta di un vero e proprio "tarocco" del nostro prosecco trevigiano, diciamo che potremmo etichettarlo come uno sfruttamento dell'eccellenza della Marca. Parrebbe proprio che il prosecco, dopo la versione al lampone analcolica per bambini, non riesca proprio a trovare pace.