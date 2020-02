Boscaiolo cade da un albero, grave al Ca' Foncello

E' caduto, forse per un improvviso malore o una distrazione, da un albero. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 di oggi, martedì, in un bosco di via Monfenera a Pederobba, nella zona del Monte Tomba. A restare ferito un boscaiolo 66enne della zona, G.A., che è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'uomo, impegnato a fare legna in un podere di sua proprietà, ha sbattuto violentemente il capo, riportando un forte trauma cranico.