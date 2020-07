Cade dal terrazzo, tremendo volo dal terzo piano: morto un 75enne

Tragedia poco dopo le 12 di di ieri, mercoledì, a Covolo di Pederobba, in una palazzina di vicolo Matteotti. Un uomo di 75 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto dal terrazzo del suo appartamento al terzo piano dello stabile. Il tremendo volo, di circa otto metri, non ha lasciato scampo all'anziano che è morto praticamente sul colpo. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 con elicottero, automedica e ambulanza. Il personale sanitario non ha potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna. Non si esclude la pista del gesto estremo.

