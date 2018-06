Rogo devasta un camper, un 66enne ustionato grave

PEDEROBBA Potrebbe essere riconducibile ad un tentativo di suicidio l'episodio avvenuto poco prima di mezzanotte a Pederobba in via Fossadel. Un incendio ha devastato un camper in sosta, con una persona che ha riportato nel rogo ustioni molto gravi. L'uomo, F.R., di 66 anni , di Pederobba, è stato soccorso da un pompiere fuori servizi che ha lanciato l'allarme. Sul posto, oltre al Suem 118, intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna che ha spento le fiamme trovando nel camper quattro bombole di GPL (una é esplosa) e una tanica di benzina. Giunti in via Fossadel anche i carabinieri di Pederobba che hanno messo sotto sequestro il mezzo e l'area circostante. Il 66enne si trova ricoverato, in gravi condizioni, all'ospedale di Montebelluna in attesa di essere trasferito nel reparto Grandi Ustionati di Cesena,