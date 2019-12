Incidente in un cantiere edile, operaio cade da cinque metri

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, a Pederobba in un cantiere edile, al civico 53 di via Feltrina. Un operaio, le cui generalità non sono ancora state rese note, è precipitato da un ponteggio, da un'altezza di circa cinque metri, cadendo violentemente al suolo. L'uomo, rimasto ferito in modo grave, è stato soccorso dagli infermieri e dai medici del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero, mezzo con cui l'operaio è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 e i carabinieri. La prognosi dell'operaio è riservata.