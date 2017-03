Cementi Rossi di Pederobba, in 800 alla presentazione del progetto

PEDEROBBA Erano in 800 i cittadini presenti all'assemblea che si è svolta giovedì sera presso la palestra di Pederobba in cui l'azienda Cementi Rossi ha illustrato il suo piano di utilizzo di sostanze plastiche come combustibile per i forni dello stabilimento. Tra i presenti ben 300 persone hanno dovuto seguire all'esterno, attraverso un maxi-schermo, l'assemblea. All'incontro, in cui non sono mancati momenti di tensione, era presente anche la senatrice Laura Puppato che ha ribadito il suo fermo no al progetto.