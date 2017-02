CementiRossi di Pederobba, folla all'assemblea: scatta il rinvio

PEDEROBBA La possibilità di poter utilizzare lo stabilimento "CementiRossi" di Pederobba come luogo in cui bruciare sostanze plastiche ha creato non poca apprensione tra i residenti della zona. Dimostrazione dell'aria che si respira, ancora in senso metaforico, nel Comune della pedemontana è stata l'assemblea pubblica che si è svolta giovedì sera presso il municipio e indetta dal medico Giacomo Toffol. I cittadini, diverse centinaia, hanno preso d'assalto la sala tanto che il sindaco Marco Turato si è visto costretto a rinviare l'incontro al prossimo 2 marzo.