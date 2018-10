Colpo al bar, rubate dieci scatole di vino e svuotata la cambiamonete

Dieci scatole di vino e il contenuto di una macchina cambiamonete. Questo il bottino di un furto messo a segno durante il week end all'interno del bar 90 di Covolo di Pederobba, in via della Vittoria. I malviventi, per penetrare nel locale, hanno scassinato la porta d'ingresso e si sono poi dileguati con il bottino che ammonta ad alcune centinaia di euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Montebelluna.

Sempre a Pederobba, da registrare un furto messo a segno ai danni dell'associazione culturale islamica "Sud Mediterraneo", in via Feltrina. Ignoti sono entrati nei locali rubando una somma di circa 100 euro dalla cassa .