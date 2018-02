Deruba l'azienda per cui lavora e rivende la refurtiva su Subito.it

PEDEROBBA Lunedì mattina i Carabinieri della Stazione di Pederobba hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso un 29enne di Valdobbiadene, operaio presso una ditta di Pederobba che produce accessori per grandi marchi, il quale nel giro di qualche mese dell’anno 2017 aveva trafugato oltre 160 pezzi tra fibbie per cinture e portachiavi, che aveva cercato di rivendere sul sito www.subito.it al prezzo di euro cinquanta cadauno. Le indagini dei militari hanno consentito di individuare il 29enne autore dell’annuncio online, che aveva lavorato per l’azienda nel secondo semestre del 2017. Nei suoi confronti è stato chiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione che ha permesso di recuperare ben 167 pezzi, prontamente restituiti al legittimo proprietario . Il 29enne è stato pertanto denunciato per furto aggravato e continuato.