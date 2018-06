Esplode bombola nel camper, 66enne muore per le gravi ustioni

PEDEROBBA E' morto dopo circa 48 ore di agonia a causa delle gravissime ustioni riportate in seguito all'esplosione di una bombola gpl e al conseguente incendio che ne è scaturito e che ha devastato il suo camper. Lutto a Pederobba per la scomparsa di Remo Facchin, 66 anni, morto oggi, mercoledì, presso il reparto Grandi Ustionati di Cesena dove si trovava ricoverato. Il dramma che ha riguardato l'uomo era avvenuto lunedì, poco prima delle 21, a Pederobba in via Fossadel: sembra che il 66enne avesse deciso di farla finita e per questo motivo, stando agli investigatori, aveva innescato l'esplosione che tuttavia non gli era costata la vita. Le condizioni di Facchin sono apparse fin da subito molto gravi a causa delle ustioni che avevano colpito circa il 50% del corpo. Oggi, mercoledì, il tragico epilogo.