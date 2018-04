Treno travolge furgone in panne sui binari, autista salvo

PEDEROBBA Brutta disavventura quella capitata domenica mattina, poco dopo le 8, ad un 40enne bellunese. L'uomo stava attraversando, con il suo pick up, un passaggio a livello a Pederobba quando il suo motore è andato in panne, fermandosi. Inutili i tentativi di riavviare il mezzo e a rendere inquietante la situazione anche l'abbassarsi delle sbarre. Il 40enne, vedendo un treno proveniente da Feltre che stava sopraggiungendo, non ha potuto far altro che scendere e mettersi in salvo. Il macchinista, notando l'ostacolo, ha azionato immediatamente il freno. L'impatto, nonostante la bassa velocità, è stato inevitabile con il malcapitato pick up gravemente danneggiato ma passeggeri illesi. La situazione è tornata alla normalità solo dopo alcune ore. Sul posto sono intervenuti, per rilevare questo singolare incidente, i carabinieri di Pederobba e la polizia ferroviaria.