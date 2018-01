I bimbi dell'oncologia pediatrica in visita al nucleo biodiversità di Pian Cansiglio

VITTORIO VENETO Giovedi 18 gennaio il nucleo carabinieri per la biodiversità di Pian Cansiglio ha accolto alcuni bambini dell’oncologia pediatrica dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso accompagnati dai genitori, dagli insegnanti e dal pediatra. I bimbi hanno trascorso una bellissima giornata, rallegrata anche da un sole splendente, in compagnia dei Carabinieri Forestali che li hanno accompagnati alla sco- perta delle meraviglie del Cansiglio e degli animali che popolano la Riserva Naturale con l’aiuto di immagini, dei loro versi registrati e di esemplari imbalsamati che hanno potuto accarezzare. Il Ten Col Paola Favero, Comandan- te del Reparto per la biodiversità di Vittorio Veneto, che gestisce le Riserve naturali, ha raccontato loro le avvin- centi avventure dei Giauli, esseri fantastici che popolano e difendono montagne e foreste, di cui sono i custodi, e che hanno promesso torneranno a trovare i bambini dell'ospedale accompagnati dal loro creatore, l'artista Mauro lampo.

Ma il viaggio alla scoperta del Cansiglio è stato anche arricchito da disegni degli animali che i bambini hanno colorato per poi collocarli in un grande albero. Non è mancata una passeggiata sulla neve ed un pranzo da- vanti al fuoco del caminetto all’interno della casermetta posta nel centro della piana. L'esperienza è solo la prima di una serie di appuntamenti che il Reparto carabinieri per la biodiversità ha preso con il reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso, dopo l'incontro avvenuto il 6 gennaio 2018 e chiamato "La befana della biodiversità", con il quale è stato anche donato un grande albero libreria con vari libri sulla natura che reste- rà ad allietare i bambini ricoverati.