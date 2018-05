Rivoluzione a Cendon: la zona dell'Imbarcadero diventerà tutta pedonale

SILEA Una nuova piazza, una nuova pedonalizzazione e persino un nuovo parcheggio. Questo quanto previsto dall'ultimo progetto dell''amministrazione Cendron per la riqualificazione dell'area dell'Imbarcadero a Cendon di Silea. Dopo aver difatti sentito sia i privati della zona che l'Ente Parco Sile, il Comune ha determinato le opere da realizzare in vista dell'apertura del bando di lavoro e degli eventuali espropri.

Il progetto difatti prevede la pedonalizzazione di via Alzaia su tutta l'area dell'Imbarcadero, oltre alla realizzazione di un parcheggio nei pressi della chiesa con annessa via pedonale per raggiungere la riva del Sile. Il tutto per creare una lunga piazza fruibile sia di residenti che di turisti, senza il problema di auto o motocicli di passaggio in zona. Insomma, un 'piccola' rivoluzione che dovrebbe aver inizio a partire dal prossimo Autunno.