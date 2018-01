I tempi corrono e a Vittorio Veneto va in pensione lo stimato Dott. Franco Bortoletti

VITTORIO VENETO Dal 24 febbraio andrà in pensione il dr. Franco Bortoletti, medico di medicina generale con ambulatorio nel Comune di Vittorio Veneto (in via Brandolini Brando). Gli assistiti di Bortoletti stanno ricevendo in questi giorni la lettera inviata dai Sevizi Distrettuali dell’Ulss 2: possono effettuare la scelta del nuovo medico tra i professionisti che, nell’ambito territoriale dei Comuni di Vittorio Veneto-Revine Lago-Tarzo, hanno disponibilità di posti (attualmente sette nel Comune di Vittorio Veneto e due a Revine Lago-Tarzo). La scelta del nuovo medico può essere fatta recandosi di persona presso la sede del Distretto o, più velocemente, online.

Per effettuare il cambio medico on line è sufficiente andare nella home page del sito dell’ex Ulss 7 (www.ulss7.it), cliccare su cambia medico e inserire il proprio codice fiscale e la password acquisita al momento della registrazione. Chi non fosse già registrato dopo aver cliccato su cambia medico deve selezionare registrazione utenti ed effettuare la registrazione per ottenere le credenziali con cui, successivamente, potrà accedere all’Area Cittadino del sito. La registrazione all’Area Cittadino consente di effettuare, oltre al cambio medico di medicina generale, le seguenti altre operazioni on line:

• Richiesta di copia della Tessera Sanitaria Regionale

• Richiesta di copia della Documentazione Sanitaria relativa a ricoveri e accessi al Pronto Soccorso nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana