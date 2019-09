E' l'ora della vendemmia e i camion perdono mosto per strada: intervengono i pompieri

Una mattinata di sabato impegnativa quella dei vigili del fuoco trevigiani. Ben tre sono stati, infatti, gli interventi per ripulire il manto stradale dal mosto perso da alcuni trattori e camion. In sequenza, i pompieri sono intervenuti in via dell'Industria a Cornuda, in via Schiavonesca a Volpago del Montello e in via Provincia SP50 a Portobuffolè. L'immediato intervento ha scongiurato possibili incidenti ed eventuali ulteriori disagi. Venerdì sera, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro episodio simile in via Crevada a Refrontolo, con inevitabili disagi al traffico lungo la tratta Pieve di Soligo-Conegliano.