Rende la vita impossibile ai suoi vicini di casa: avvocato condannato a dieci mesi

TREVISO Dieci mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento, entro sei mesi, di 8 mila euro a ciascuna delle parti civili costituite. E' la condanna inflitta a F.B., avvocato veneziano di 65 anni ma iscritto all'Ordine di Treviso, finito di fronte al giudice per l'ipotesi di reato di stalking. Vittima, secondo l'accusa, la vicina di casa e il suo compagno, una coppia di professionisti veneziani che si era costituita parte civile chiedendo un maxi risarcimento da 100 mila euro.

Il legale, difeso dall'avvocato Giuseppe Vio, si era sempre dichiarato innocente. Anzi, addirittura vittima di una vendetta dopo che nel 2008, per un vecchio contenzioso proprio contro i vicini di casa, aveva avuto ragione e dopo 20 mesi, non avendo trovato un accordo, aveva messo in esecuzione la sentenza e ottenuto il pignoramento dei loro beni. Il giudice però ha sposato l'impianto accusatorio e condannato il 65enne, che ora presenterà ricorso in appello.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i dissapori nella residenza di via Vallon a Carpenedo si sarebbero susseguiti nel tempo. I vicini di casa, secondo l'accusa, sarebbero stati presi di mira dall'avvocato perchè ritenuti responsabili di avergli rubato i gatti. Per questo motivo avrebbe reso loro la vita impossibile, li avrebbe insultati e minacciati anche di fronte a estranei, e sarebbe arrivato a danneggiare la loro casa, tanto da costringerli col passare del tempo a cambiare residenza.